Magdeburg, Deutschland
Christoph Ritzau betreibt mit nur 29 Jahren mehrere Snack-Automaten im Harz. Nun kommt eine Neuheit hinzu: Ein Pizza-Automat in Wernigerode. Wo genau die Maschine zu finden ist und welche besonderen Sorten der Teigspezialität sie bietet.

Von Elisabeth Köhli Aktualisiert: 23.09.2025, 12:19
Christoph Ritzau (rechts) eröffnete mit Kollege Benjamin Rode kürzlich einen neuen Pizza-Automaten in Wernigerode.
Christoph Ritzau (rechts) eröffnete mit Kollege Benjamin Rode kürzlich einen neuen Pizza-Automaten in Wernigerode. Foto: Christoph Ritzau

Wernigerode. - „Es geht darum, dass wir die Versorgungslücken im Harz schließen“, sagt Christoph Ritzau. 2022 startete er ins Automaten-Geschäft. Mittlerweile betreibt der 29-Jährige mit seinem Team neun Automaten in der Region.