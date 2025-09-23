Jetzt live:
Neue Snack-Attraktion im Harz Heiße Pizza, 24 Stunden am Tag: Jungunternehmer aus Wernigerode eröffnet neuen Automaten
Christoph Ritzau betreibt mit nur 29 Jahren mehrere Snack-Automaten im Harz. Nun kommt eine Neuheit hinzu: Ein Pizza-Automat in Wernigerode. Wo genau die Maschine zu finden ist und welche besonderen Sorten der Teigspezialität sie bietet.
Aktualisiert: 23.09.2025, 12:19
Wernigerode. - „Es geht darum, dass wir die Versorgungslücken im Harz schließen“, sagt Christoph Ritzau. 2022 startete er ins Automaten-Geschäft. Mittlerweile betreibt der 29-Jährige mit seinem Team neun Automaten in der Region.