Dessau/Zerbst. - Mit 14 Jahren ist er zum ersten Mal strafrechtlich in Erscheinung getreten. Nun muss sich ein 42-jähriger Zerbster wegen Körperverletzung vor dem Landgericht behaupten. Die 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau hat am Mittwochvormittag die Berufung des Zerbsters verworfen. Auch nach einer mehr als zehnminütigen Wartezeit der Kammer unter dem Vorsitz von Oliver Kunze war der 42-Jährige nicht erschienen. „Ich kann nichts sagen. Ich weiß schlicht nicht, wo er ist“, so Verteidiger Torsten Backes.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.