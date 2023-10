Wer die Bundesstraße 184 von zwischen Zerbst und Dessau nutzen will, muss sich auf Umleitungen einrichten, über die Autobahn oder über die Elbe.

Die Fähre Aken-Steutz fährt am Wochenende länger.

Steutz/Aken/Dessau/MZ/VS. - Wegen der geplanten Vollsperrung der Elbebrücke zwischen Dessau und Roßlau am kommenden Wochenende, 20, bis 23. Oktober 2023, setzt die Steutz Akener Fähre ihren Winterfahrplan aus und verlängert die Betriebszeiten. Das sagte eine Sprecherin der Stadtwerke . Samstag und Sonntag, 21. und 22. Oktober, fährt die Fähre demnach bis 20 statt nur bis 18 Uhr. Freitag fährt sie normal bis 19 Uhr.

Autofahrer, Radfahrer und Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs zwischen Dessau und Roßlau müssen sich am nächsten Wochenende, dem 20. bis 23. Oktober, auf Verkehrsbehinderungen und weiträumige Umleitungen einstellen. Die wichtigste Verkehrsader der Doppelstadt, die Elbebrücke zwischen Dessau und Roßlau, wird für 55 Stunden voll gesperrt.

B 184: Vier Tage Sperre am Wochenende

An der Elbebrücke sind Reparaturarbeiten nötig. Am Freitag, dem 20. Oktober, werden gegen 21 Uhr Warnbaken den Weg über die B 184 im Norden Dessaus versperren. „Die Sperrung endet planmäßig am darauffolgenden Montag, dem 23. Oktober, vor Einsetzen des Berufsverkehrs gegen 4.30 Uhr“, erklärte Peter Mennicke, Sprecher im Landesverkehrsministerium.

Die offizielle Umleitung führt von Roßlau Richtung Coswig (B 187) über die Autobahn 9 nach Dessau und zurück. Es wird aber erwartet, dass einige Autofahrer auch den Umweg über die Elbe-Fähre in Aken und Steutz nehmen.