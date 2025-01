Brandstiftung Feuerteufel: Seit Monaten stehen in Zerbst Müllcontainer in Flammen - Feuerwehr warnt vor Tragödie

So wie das vergangene Jahr am 26. Dezember zu Ende gegangen ist, so beginnt am 11. Januar auch 2025 – mit brennenden Müllcontainern. Wie viele Male haben 2024 Container gebrannt und wie laufen die Ermittlungen der Polizei?