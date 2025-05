Während die erwachsenen Feuerwehrsportler in Garitz um den Pokal des Ortsbürgermeisters laufen, wetteifern die Kinder und Jugendlichen beim Jugend-Cup und sammeln Wettkampferfahrung.

Feuerwehr Garitz will mit Wettkämpfen Nachwuchs gewinnen

TGL-Cup und Löschangriff in Zerbst

Der Feuerwehrnachwuchs konnte sich in Garitz im Löschangriff beweisen.

Garitz. - Ein Unfall, bei dem sich ein Reetzer Kamerad am Finger verletzte und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste, war ein kurzer Schockmoment am Ende des Wettkampftages der Feuerwehrsportler auf dem Garitzer Sportplatz. Derweil präsentierten sich die Männer, Frauen, Kinder und Jugendlichen in Topform für die Saison.