Auf Radtouren sind Rastplätze Gold wert. Das weiß man auch in der Radtouristen-Region Zerbst. Deshalb wurde jetzt aufgerüstet. Wo man jetzt noch ratsen kann.

Radfahren in der Region Zerbst

Die Leiterin der Tourist-Information Anne Höppner (r.), Ortsbürgermeisterin Annemarie Reimann und Mitarbeiter der Askom-Werbung freuen sich über die neue Info-Tafel in Grimme.

Grimme - Ende Mai konnte nach langer Planung nun mit Unterstützung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ein neuer Rastplatz am Flämingradweg in Grimme errichtet werden. Er befindet sich an der Kreuzung nach Golmenglin, Reuden/Anhalt und Polenzko. Da können Radfahrer, Gäste und natürlich auch die Dorfbewohner verweilen.