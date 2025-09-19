Die Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Mühlsdorf lassen sich einiges einfallen für ihre Dorfkirche, damit das Fensterprojekt fortgeführt werden kann. Deshalb beteiligt sich das Flämingdorf am 11. Oktober bei FLAKUPA.

Flämingdorf in Zerbst veranstaltet Honigfrühstück für die Kirchenfenster am 11. Okotber 2025

Julian Plodek hat die Entwürfe für die Mühlsdorfer Fenster gemacht. Die Altarfenster sind ein Höhepunkt unter den Lichtungsfenstern geworden.

Mühlsdorf. - Eine rege Dorfgemeinschaft und Kirchengemeinde gibt es in Mühlsdorf, Menschen, die sich um ihre Kirche kümmern, denen ihre Kirche am Herzen liegt. Zu etwas Besonderem hat sich das backsteinerne Gotteshaus mitten im Dorf in den vergangenen Jahren gemausert. Am 11. Oktober sind dann auch Besucher im Flämingdorf engeladen.