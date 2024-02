Zahlreiche Live-Bands, DJs, Künstler und dazu Party rund um die Uhr – das alles können Besucher gleich nach dem Heimatfest beim „Sensus-Festival“ an der Dobritzer Landstraße erleben.

Zerbst - Noe Bräuning und Moritz Ehle sowie ihre Freunde haben im vergangenen Jahr an Pfingsten ein Musikfestival auf die Beine gestellt und lockten rund 1.500 Besucher auf den Zerbster Flugplatz. Es war das insgesamt dritte Festival, das die Truppe organisiert hat, zweimal in Märkisch-Oderland in Brandenburg und das erste Mal auf dem ehemaligen Militärflugplatz.

In diesem Jahr gibt es die zweite Auflage des „Sensus-Festivals“ in Zerbst, und zwar vom 8. bis zum 11. August, direkt nach dem Heimat- und Schützenfest. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, wie die beiden jungen Männer stolz berichten.

Organisationsteam besteht aus DJs, Bandmitglieder, Künstler und Veranstaltungstechnikern

„Das gesamte Organisationsteam besteht aus zahlreichen jungen Menschen, die in sämtlichen Bereichen der Veranstaltungsbranche tätig sind, wie DJs, Bandmitglieder, Veranstaltungstechniker, die einfach Lust haben, Teil dieses Projektes zu sein“, sagt Bräuning. Der Zerbster Flugplatz, abgelegen und mit seiner weiträumigen Fläche und den Hangars sei der perfekte Ort für solch ein Festival, findet auch Moritz Ehle.

Der Zerbster hatte die Begegnungsstätte auf dem Flugplatz als Austragungsort des Festivals ins Spiel gebracht. Und das war nicht die schlechteste Idee, wie sich herausgestellt hat. „Wir hatten nach dem Event voriges Jahr nur positives Feedback, sodass wir jetzt in Zerbst die zweite Auflage organisieren“, freut sich Ehle.

Querschnitt aller Musikrichtungen

Und was erwartet die Besucher? „Ein Festival, das von Musikliebhabern getragen wird. Die Einnahmen werden zur Deckung der Kosten verwendet. Niemand der Organisatoren nimmt Geld für seine Mithilfe“, betont Noe Bräuning. Es gehe ausschließlich um das freiwillige Einbringen bei der Planung und Durchführung ohne Bezahlung. Im Vordergrund stehe die Leidenschaft für die Musik und derartige Events.

„Musikalisch liegt der Fokus auf elektronischer Musik, also Techno und House. Wir haben auch immer eine Bühne mit Live-Musik auf der ein Querschnitt aller Musikrichtungen zu hören sein wird. Das reicht von Indie, Pop und Hip-Hop bis Singer-Song-Writer“, zählt Bräuning auf. Wer alles auf den Bühnen, drei insgesamt, für Partystimmung sorgen wird, das stehe aber noch nicht fest.

Noe Bräuning (links) und Moritz Ehle sind Mitorganisatoren und brennen für das Festival auf dem Zerbster Flugplatz. Foto: Thomas Kirchner

Auch Zerbster DJs und Bands am Start

Auch Zerbster Akteure sind auf den Bühnen am Start, wie Moritz Ehle verraten hat. „Unter anderem DJ ’Mr. Green’ (Jan Nissecke), DJ ’Tonstruktur’ (Tobias Lercher) und bei meiner Band ’Orynge’ komme leider nur ich aus Zerbst, die anderen Mitglieder der Band, Gesang, Bass und Gitarre, kommen aus Berlin“, sagt Ehle.

Und es gibt eine Besonderheit beim „Sensus-Festival“. „Es wird rund um die Uhr Musik laufen, also auch nachts. Außerdem gibt es einiges an Kunst zu sehen, Workshops zu verschiedenen Themen oder auch sportliche Aktivitäten. Geplant ist auch, einen der Hangars als Kino und Theaterkulisse zu nutzen“, macht Bräuning neugierig auf das Großevent an der Dobritzer Landstraße.

Für auswärtige Besucher richten die Veranstalter einen Bus-Shuttle vom Bahnhof zum Veranstaltungsgelände ein. Es gibt die Möglichkeit zum Zelten und Stellplätze für Caravans. Toiletten und Duschen werden ebenfalls aufgestellt und natürlich werden die Besucher aus gastronomisch versorgt, wir die beiden Männer erläutern.

Tickets für das Sensus-Festival nur Online erhältlich

Ticketkauf und das Buchen von Zelt-, Caravan- oder Parkplätzen werden voraussichtlich nur online möglich sein, abgesehen von den Zerbster Gästen. Für sie ist eine Tageskasse geplant. Alle Informationen zum Event und zum Ticketkauf finden Fans und Interessierte in Kürze im Internet unter www.sensusfestival.de.

Ziel des SENSUS Festivals ist es, einen Raum der Kreativität und Inspiration für aufstrebende Künstler verschiedener Genres zu schaffen. Dabei ist es den Veranstaltern wichtig, dass jeder Besucher und jeder Künstler sich wohl und sicher fühlt. Sie setzen uns für eine inklusive Atmosphäre ein, in der alle willkommen sind und niemand diskriminiert wird.