Erstmals sollen in diesem Jahr 10.000 Euro in der Kernstadt für Kultur bereitgestellt werden. Doch wer letztlich Mittel aus dem Topf beantragen kann, steht noch immer nicht fest.

10.000 Euro Fördermittel stehen in diesem Jahr für die Kultur in der Kernstadt Zerbst zur Verfügung. Doch wer kann Geld beantragen?

Zerbst - Für die Kernstadt Zerbst soll noch in diesem Jahr ein Fördertopf bereitgestellt werden, gefüllt zunächst mit rund 10.000 Euro. Gedacht sind die Mittel zur Förderung von kulturellen Veranstaltungen und Projekten, beispielsweise von Vereinen. Nun liegt es in der Natur der Sache, dass nicht alles und jeder förderfähig ist. So braucht es Richtlinien, die eben genau das festlegen – welcher Verein, welche Veranstaltungen oder Projekte können Mittel beantragen.