8. März ist Frauentag Frauentagspartys: Wo gefeiert wird und wo es noch Karten gibt
Ein Partywochenende zu Ehren der Frauen steht bevor. Etliche Veranstaltungen gibt es in der Einheitsgemeinde Stadt Zerbst. Wo und was geplant ist - und vor allem: Wo gibt es noch Karten?
23.02.2026, 19:09
Zerbst - Der Frauentag am 8. März ist zwar nicht frei, aber in diesem Jahr auf einem Sonntag. Ein guter Anlass, um mal in den Frauentag reinzufeiern. Das haben sich Partymacher und Gastronomen nicht zwei Mal sagen lassen und haben einiges für das Wochenende geplant.