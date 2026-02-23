Ein Partywochenende zu Ehren der Frauen steht bevor. Etliche Veranstaltungen gibt es in der Einheitsgemeinde Stadt Zerbst. Wo und was geplant ist - und vor allem: Wo gibt es noch Karten?

Frauentagspartys: Wo gefeiert wird und wo es noch Karten gibt

Am 8. März ist Frauentag – der Tag, an dem die Frauen im Mittelpunkt stehen.

Zerbst - Der Frauentag am 8. März ist zwar nicht frei, aber in diesem Jahr auf einem Sonntag. Ein guter Anlass, um mal in den Frauentag reinzufeiern. Das haben sich Partymacher und Gastronomen nicht zwei Mal sagen lassen und haben einiges für das Wochenende geplant.