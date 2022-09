Ehemalige Schotterpiste Frisch asphaltierte Straße in Jütrichau wird immer wieder aufgerissen

Die Schotterpiste im Baugebiet am Mühlsdorfer Weg/Sandbreite in Jütrichau wurde frisch asphaltiert. Aber nur vier Wochen vergingen, da wurde sie schon wieder aufgerissen. Und das soll auch so weitergehen.