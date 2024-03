Im Gartenreich Dessau-Wörlitz steht der Start in die Tourismussaison kurz bevor. Welches Programm die Kooperationspartner der traditionsreichen Veranstaltung in Aussicht stellen.

Wörlitz. - Das Frühlingserwachen am 16. und 17. März in Wörlitz ist der farbenfrohe Start in die Tourismussaison im Gartenreich Dessau-Wörlitz. Im historischen Gasthof „Zum Eichenkranz“ blickten am Dienstag die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz (KsDW), der Gewerbeverein, die Stadt Oranienbaum-Wörlitz, die Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs und die Welterbezentrum Gartenreich Dessau-Wörlitz gGmbH auf die Veranstaltung.