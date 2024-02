Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zerbst - Im festlichen Rahmen und als Ausdruck gelebter Tradition wurden am Sonnabend in der Aula des Gymnasiums Francis-ceum die 59. Zerbster Kulturfesttage eröffnet. Zeitlose Kunst - „Kunst bleibt zeitlos“ ist auch der Titel der Personalausstellung von Guido Schenkendorf - möge uns über schwere Momente und durch schwierige Zeiten begleiten, wandte sich der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann an das Publikum in Erinnerung an Kulturamtsleiterin Antje Rohm, die noch maßgeblich an der Vorbereitung der Kulturfesttage beteiligt war.