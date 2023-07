Er wird sehnlichst vermisst, der Spielplatz im Park der Karl-Marx-Straße gleich neben dem Bahnhof. An den Geräten nagte der Zahn der Zeit. Sie mussten abgerissen werden. Doch jetzt steht eine Neubau kurz bevor – für Kinder und Jugendliche.

Funkelnagelneuer Spielplatz am Zerbster Bahnhof: Ganz wie bei Tarzan im Dschungel

Bisher befand sich der Spielplatz ganz links zwischen Weg und Zaun zu den Gleisen. Der neue Spielplatz soll etwa in der Mitte des Parks entstehen. Die Chillecke für die Jugendlichen findet im vorderen Bildbereich zwischen den beiden Wegen ihren Platz.

Zerbst - Er wird schmerzlich vermisst, der Spielplatz im Park an der Karl-Marx-Straße zwischen Bahnhof und der Schrankenanlage Biaser Straße. Regelmäßig war der Abriss des Spielplatzes Thema auf verschiedenen Zerbster Facebook-Seiten, wo Eltern sich darüber beklagten, dass nichts geschehe und keine neue Anlage in Sicht sei.

„Ein trauriger Spielplatz im Park an der Karl-Marx-Straße. Da rührt sich gar nichts mehr. Hat denn die Stadt keine Gelder für neue Spielgeräte?“, schreibt beispielsweise Petra Schulze. „Das wäre ja schön, wenn dort wieder ein Spielplatz hinkommt. Da war es immer schön schattig“, meint Regina Kühne.

Standort an der Karl-Marx-Straße durch Parkanlage ein ganz besonderer

Das sieht auch Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) so. „Der Standort an der Karl-Marx-Straße ist schon durch seine Einbettung in die Parkanlage ein ganz besonderer. Leider waren die Spielgeräte nicht mehr zu retten und bei einer Größenordnung von rund 75.000 Euro auch kein Pappenstiel“, sagt Dittmann.

Umso mehr freue er sich, dass dieser Spielplatz dank der Zustimmung des Stadtrates komplett neu wiederhergestellt werden kann. „Damit steht den Kindern wieder ein neuer Spielplatz zur Verfügung. Die Gestaltung wurde mit dem Kinder- und Jugendbeirat abgestimmt, es floss also auch die Expertise der Nutzer ein, was ich sehr wichtig finde“, betont der Rathauschef.

Kinder- und Jugendbeirat hat sehr gerne an dem Konzept mitgearbeitet

Und der Kinder- und Jugendbeirat hat sehr gerne an dem Konzept mitgearbeitet, wie dessen Vorsitzende, Jakob Ost, erklärt. „Wir waren von Beginn an in die Planungen involviert. Die Stadtverwaltung ist bereits Ende 2021 auf uns zugekommen. Hier war dann unsere Meinung zur Gestaltung und zur Auswahl der Spielgeräte gefragt“, sagt Ost.

So soll der neue Spielplatz im Park an der Karl-Marx-Straße aussehen. Grafik: Pre PressMedia Mitteldeutschland GmbH

So solle der Spielplatz für möglichst viele Altersgruppen attraktiv sein. „Das Motto, die Grundidee soll sich auf das Thema ,Dschungel’ beziehen. Außerdem soll auch ein Plätzchen für Jugendliche entstehen, wo sie sich treffen, Musik hören oder einfach chillen können. Später, wenn der Lesebahnhof geöffnet hat, dann besteht ja auch die Möglichkeit, sich etwas zum Lesen auszuleihen und es sich dort in der Chillecke bequem zu machen“, erklärt der Vorsitzende des Kinder- und Jugendbeirates. So hätten dann auch Jugendliche einen Ort, wo sie sich treffen können.

Fläche des neuen Spielplatzes vergrößert

Der abgerissene Spielplatz befand sich direkt am Zaun hinter den Bahngleisen. Das soll sich beim Bau der neuen Anlange ändern, wie Sören Klausnitzer vom Grünflächenamt der Stadt erläutert. „Der Spielplatz, der von der Fläche her größer wird als bisher, soll in die Mitte der Parkanlage verlegt werden. Dazu haben wir über mehrere Jahre die entsprechenden Haushaltsmittel gebildet“, erklärt Klausnitzer.

Geplant seien mehrere Spielgeräte, unter anderem ein kleines Karussell für die Jüngsten, ein Kombispielgerät mit kleinen Türmchen, einen Aufgang mit Netzen und einer Rutsche, die aus zwei Rohren besteht, wo man mit Hilfe von Armen und Beinen hinabrutschen kann. „Außerdem sind eine Nestschaukel und eine Liane mit zwei Bögen und Seilen geplant, mit denen man wie Tarzan durch den Dschungel schwingen kann“, zählt Klausnitzer auf.

Fertigstellung noch für 2023 geplant

Neben den neuen Spielgeräten sind in dem Bereich des Spielplatzes auch Neupflanzungen geplant, zum einen zur Abgrenzung und zum anderen um schattigere Plätzchen zu gewinnen, sowie als Sichtschutz. „Die Jugendlichen bekommen ein Podest, eine Lümmelbank, wo sie Hausaufgaben machen, Lesen, Chillen und sich ganz einfach treffen können“, erläutert Klausnitzer.

Die Spielgeräte sollen nun zeitnah ausgeschrieben werden. „Je nach Ergebnis der Angebote werden wir dann die entsprechenden Geräte auswählen und bestellen. Das Ganze ist ein Vorschlag, noch kein Endergebnis“, betont Klausnitzer. Die finale Bestückung des Spielplatze hänge jetzt von den eingehenden Angeboten gemäß der Ausschreibung statt.

Der Jugendbeirat ist mehr als zufrieden mit dem Ergebnis, wie Ost sagt. Mit dem Bau des neuen Spielplatzes soll noch in diesem Jahr begonnen. Auch die Fertigstellung ist noch für 2023 geplant.