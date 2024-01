Nach einem erneuten schweren Unfall am 19. Januar, bei dem eine Frau tödlich und zwei Männer schwer verletzt wurden, wird wieder über die Sicherheit an der Kreuzung diskutiert. Ist die Kreuzung ein Unfallschwerpunkt oder nicht?

Garitz - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am 19. Januar in Garitz (Einheitsgemeinde Zerbst) ereignet. Wie die Polizei mitgeteilt hat, war ein Kleintransporter aus Richtung Mühro kommend in Garitz an der Kreuzung zur Landstraße 121 (Zerbst/Anhalt-Coswig/Anhalt) mit einem Pkw zusammengestoßen, der aus Richtung Coswig nach Zerbst unterwegs gewesen ist. Durch den Aufprall sind beide Fahrzeuge an eine Hauswand geschleudert worden.