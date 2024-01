Eine Frau ist bei einem schweren Verkehrsunfall am 19. Januar im Zerbster Ortsteil Garitz ums Leben gekommen. Im Einsatz war ein Großaufgebot an Rettungskräften. Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr.

Kleintransporter und Pkw stoßen zusammen: Tödlicher Unfall an Kreuzung im Zerbster Ortsteil Garitz

Eine Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Garitz tödlich verletzt worden.

Garitz - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich Vormittag des 19. Januar in Garitz ereignet. Nach Informationen der Volksstimme war ein Kleintransporter aus Richtung Mühro kommend in Garitz an der Kreuzung zur Landstraße 121 (Zerbst/Anhalt-Coswig/Anhalt) mit einem Pkw zusammengestoßen, der aus Richtung Coswig nach Zerbst unterwegs gewesen ist.

Durch den Aufprall sind beide Fahrzeuge an eine Hauswand geschleudert worden. Eine Insassin des Pkw, der mit zwei Personen besetzt war, kam bei dem Unfall ums Leben. Zwei weitere Personen, darunter auch der Fahrer des Kleintransporters, wurden schwer verletzt. Alle drei Insassen mussten durch die Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden.

Auch ein Rettungshubschrauber kam in Garitz zum Einsatz. Foto: Daniel Mielchen

Im Einsatz waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die Ortsfeuerwehren Garitz-Bornum-Mühlsdorf, Dobritz-Mühro und Deetz-Badewitz mit insgesamt 40 Kameraden sowie auch ein Rettungshubschrauber. Die Kreuzung war bis gegen 14 Uhr gesperrt.