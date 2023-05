Garitz - „Endlich ist es wieder soweit. Wir sind voller Vorfreude und mitten in den Vorbereitungen des Backofenfestes“, freut sich der Vorsitzende des Backofenvereins Garitz-Kleinleitzkau Wolfgang Grube. Das traditionelle Backofenfest findet am Pfingstsonnabend, 27. Mai, an der Stärkefabrik in Garitz statt. Dabei bietet es nicht nur verschiedenste Köstlichkeiten.

