Fachleute sehen großes Potenzial mit dem Fluss vor der Kleinstadt Calbe. Allerdings würde die Umsetzung sehr viel Geld kosten. Würde es sich für die Bürger rechnen?

Die Saale könnte in Zukunft Wärmeenergie für die Stadt liefern.

Calbe. - Die Kleinstadt an der Saale könnte in der Zukunft auch das Wasser des Flusses nutzen, um Wohnungen zu heizen. Das sagte Philipp Kassing, der für die Stadt die Wärmeplanung anfertigte. Dabei könnten Wärmepumpen das Flusswasser nutzen, um daraus Wärme zu entnehmen und mit einem Kompressor die Wärme zu erhöhen.