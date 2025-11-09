Das Magdeburger Schauspielhaus bringt eine Produktion auf die Bühne, das die Folgen des Anschlags thematisiert. Menschen sind dagegen auf die Straße gegangen.

Mehrere Menschen kamen mit Plakaten zur Demonstration am Opernhaus Magdeburg gegen das Stück "3 Minuten".

Magdeburg. - „Das ist pietätlos. Das ist makaber.“ Sätze, die am Sonntagnachmittag, 9. November, vor dem Magdeburger Opernhaus häufiger zu hören sind. Menschen demonstrieren hier gegen eine Produktion des Magdeburger Theaters, die sich den Folgen des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt widmet. Schon allein der Titel „3 Minuten“ ist für die Teilnehmer hier nur schwer zu ertragen.