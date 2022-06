Gegen die Vermüllung der Natur in Ronney

Ronney - Müll, besonders Plastemüll, gehört nicht in die Natur, sondern in die Tonne. Und doch passiert es immer wieder, dass Schnapsflaschen, leere Zigarettenschachteln oder Kunststoffverpackungen achtlos in der Natur entsorgt werden. Lysann Papenroth vom Vereinsvorstand Umweltzentrum Ronney macht auf das immer wiederkehrende Problem aufmerksam. Dosen und jede Art Verpackungen landen im nächsten Gebüsch. In den Wäldern, Gewässern und auf den Wiesen findet sich Unrat an. Besonders Plastikmüll und zerbrochene Glasflaschen bergen zum einen ein erhöhtes Verletzungsrisiko für die zahlreichen Tierarten. Zum anderen dringen Schadstoffe in den Boden ein.