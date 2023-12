Zwischen Güterglück und Gödnitz bei Zerbst könnten sich bald riesige Windräder mit einer Höhe von 245 Metern drehen. In den Dörfern, etwa in Gehrden, regt sich Widerstand.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gehrden/Zerbst. - Wind gegen Windkraft kommt in Gehrden auf. Die jüngste Sitzung des Ortschaftsrates lockte etliche Einwohner des Dorfes in das Bürgerhaus. Patrick Neumann, Stadtplaner in der Zerbster Verwaltung, sollte Informationen zu dem in Sichtweite geplanten Windpark liefern.