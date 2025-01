Was man selbst an Geld hat am Ende des Monats, wissen die meisten. Aber ist das für die Region gut oder mies?

Zerbst - Darf es etwas mehr sein? Die Antwort auf diese Frage ist an der Wursttheke und beim Gehalt sicherlich gleich. Nämlich: Auf jeden Fall! Schwieriger wird es bei der Frage, ob man gut oder schlecht verdient. Gehört man zur Spitze, zur Mitte oder zu den Geringverdienern? Diese Empfindungen sind zwar meist subjektiv, Daten zeigen aber, wieviel Bewohner von Anhalt-Bitterfeld in der Lohntüte haben. Und auch, was in Nachbarregionen verdient wird.