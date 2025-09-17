Die Singakademie Potsdam hat in Deetz hervorragende Bedingungen für ihr Chorlager mit 43 Kindern und Jugendlichen vorgefunden. Was Chorleiterin Konstanze Lübeck am Jugendbauernhof begeistert hat.

Die Singakademie Potsdam fand auf dem Jugendbauernhof in Deetz ideale Bedingungen für sein CHorlager mit 43 Kindern und Jugendlichen vor.

Deetz. - Die Singakademie Potsdam kommt für ein gemeinsames Probenwochenende auf dem Jugendbauernhof Deetz zusammen. Sowohl die „Kleinen“, die Musikspatzen, als auch die „Mittleren“ und „Großen“ erfreuen sich an Natur und Tieren. Die Gemeinschaft und die Erlebnisse schweißen die drei Chöre zusammen, umso mehr, da am Ende des Wochenende ein Konzert ansteht. Darum schwärmt Konstanze Lübeck davon.