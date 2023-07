„King of my Castle“ will Anfang August jede Menge Leute nach Lindau bei Zerbst locken. Was Boost, Beatz & Burger so alles vorhaben.

Lindau - „Wir stürmen die Burg“, wird es am Sonnabend, 5. August 2023, in Lindau heißen. Bei „King of my Castle“ wird es ritterlich auf und um die Lindauer Burganlage. Boost, Beatz & Burger laden zur Veranstaltung.

Nicht etwa ein Mittelalterspektakel ist zu erwarten, wie Kenner der Szene wissen, sondern vielmehr eine Autoveranstaltung mit Tuning-Fahrzeugen jeden Alters und aller Fabrikate. Oldtimer und Zweiräder sind ebenfalls dabei.

„Zirka 200 Fahrzeuge werden da sein“, kündigte Stephan von Sadowsky schon mal an. Er ist Mitveranstalter bei dem Event und mit der Bekleidungsmarke „Druckregelt“ im Boot. Ansonsten ist Sebastian Schikor mit „Boost, Beatz & Burger“ (was übersetzt etwa Stärke, Klänge und Burger bedeutet) Chef im Ring.

Seit 2017 finden solche Autoveranstaltungen statt, bei denen es eben um das Präsentieren von Stärke bei den Autos, coole Musik - Sebastian Schikor ist selber DJ - und dazu leckere Burger geht.

Drei bis fünf Veranstaltungen im Jahr finden in verschiedenen Orten des Landes statt, erzählt von Sadowsky. Bei etlichen Veranstaltungen haben wir 3500 Besucher, so von Sadowsky. Auch in Lindau erwartet man Zuspruch im vierstelligen Bereich.

Noch herrscht Ruhe an der Lindauer Burg. das soll sich am 5. August ändern. Foto: Thomas Höfs

Die Teilnehmer reisen deutschlandweit an. Für bestimmte bevorzugte Stellplätze muss man sich bewerben. Ein Erfahrungsaustausch erwartet die Autofreunde. Und es gibt jede Menge zu sehen, was getunte Autos angeht. Fahrzeuge mit über 1000 PS, Driftfahrzeuge, Fahrzeuge aus der Beschleunigungsszene eben, beschreibt es von Sadowsky.

Autofantreffen gibt es in der Zerbster Region immer wieder., etwa das Viertelmeilen-Rennen auf dem Zerbster Fluglatz.

Die Veranstalter, Sebastian Schikor ist Magdeburger und Stephan von Sadowsky aus Dessau, waren auf der Suche nach einer neuen Location und stießen auf die Lindauer Burganlage. In Lindau wurden sie freundlich empfangen. Das ist nicht selbstverständlich, so von Sadowsky. Nun erfahren sie Unterstützung, um die Veranstaltung durchzuführen. Heimatverein, Ortschaft und Feuerwehr wollen helfen. Und auch die Simson Riders sind mit von der Partie.

Voraussetzung ist natürlich die Genehmigung durch die Stadt. Ab 15 Uhr geht es dann an dem Sonnabend bei „King of my Castle“ los. Eis-Uli soll auch vorbeikommen und wenn es dunkel ist, gehört in der Regel ein Feuerwerk zu den Veranstaltungen. Den Termin sollte man sich also schon mal vormerken.