Stundenlang blieb ein Spaziergänger aus dem Raum Zerbst verschwunden. Die Polizei suchte großflächig – mit Erfolg.

Ein älterer Herr aus dem Raum Zerbst kehrte am 17. Februr nicht vom Spaziergang mit seinem Hund zurück.

Zerbst (vs) - Ein Spaziergang mit dem Hund endete für einen 64‑jährigen Mann aus dem Raum Zerbst in einer unerwarteten Suchaktion. Laut Polizeibericht hatte der ältere Herr, der gesundheitlich eingeschränkt ist, am Dienstag gegen 8 Uhr sein Wohnhaus verlassen. Allerdings kehrte er stundenlang nicht zurück.

Eine nahe Angehörige wandte sich gegen 14 Uhr schließlich an die Polizei. Diese startete sofort eine Suchaktion, um den Vermissten zu finden. Neben Spürhunden war ebenfalls ein Hubschrauber im Einsatz. Dessen Pilot entdeckte den 64-Jährigen schließlich gegen 16 Uhr in einem Waldstück nahe Gödnitz.

Der ältere Herr war in eine Notlage geraten, nachdem sich sein Bein zwischen Holzstämmen eingeklemmt hatte. Er war unterkühlt und hatte sich zudem eine Wunde am Kopf zugezogen. Sein Hund war wohlauf. Rettungskräfte brachten den 64-Jährigen daraufhin in eine Klinik.