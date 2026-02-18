EIL:
Drogenplantage im Huy SEK-Einsatz im Harz: Hunderte Cannabis-Pflanzen bei Razzia sichergestellt
Spektakulärer Fund im Harzkreis: Mit einem Großaufgebot haben Polizei und SEK ein Haus im Huy-Ortsteil Aderstedt gestürmt und sind dabei auf Hunderte Cannabis-Pflanzen gestoßen. Was dazu bereits bekannt ist.
18.02.2026, 16:40
Aderstedt. - Großes Kino zu sehr früher Stunde in Aderstedt: Wie erst jetzt bekannt wurde, sind am Donnerstag, 12. Februar, zahlreiche Polizeibeamte in dem Huy-Ortsteil vorgefahren. Allen voran die Profis des Spezialeinsatzkommandos (SEK).