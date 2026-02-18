weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Drogenplantage im Huy: SEK-Einsatz im Harz: Hunderte Cannabis-Pflanzen bei Razzia sichergestellt

EIL:
A 14-Abschnitt bis Stendal soll vor den Sommerferien freigegeben werden
A 14-Abschnitt bis Stendal soll vor den Sommerferien freigegeben werden

Drogenplantage im Huy SEK-Einsatz im Harz: Hunderte Cannabis-Pflanzen bei Razzia sichergestellt

Spektakulärer Fund im Harzkreis: Mit einem Großaufgebot haben Polizei und SEK ein Haus im Huy-Ortsteil Aderstedt gestürmt und sind dabei auf Hunderte Cannabis-Pflanzen gestoßen. Was dazu bereits bekannt ist.

Von Dennis Lotzmann 18.02.2026, 16:40
Bei einer Drogenrazzia hat die Polizei am 12. Februar im Huy-Ortsteil Aderstedt zahlreiche Cannabis-Pflanzen entdeckt.
Bei einer Drogenrazzia hat die Polizei am 12. Februar im Huy-Ortsteil Aderstedt zahlreiche Cannabis-Pflanzen entdeckt. Foto: Polizei

Aderstedt. - Großes Kino zu sehr früher Stunde in Aderstedt: Wie erst jetzt bekannt wurde, sind am Donnerstag, 12. Februar, zahlreiche Polizeibeamte in dem Huy-Ortsteil vorgefahren. Allen voran die Profis des Spezialeinsatzkommandos (SEK).