Spektakulärer Fund im Harzkreis: Mit einem Großaufgebot haben Polizei und SEK ein Haus im Huy-Ortsteil Aderstedt gestürmt und sind dabei auf Hunderte Cannabis-Pflanzen gestoßen. Was dazu bereits bekannt ist.

Bei einer Drogenrazzia hat die Polizei am 12. Februar im Huy-Ortsteil Aderstedt zahlreiche Cannabis-Pflanzen entdeckt.

Aderstedt. - Großes Kino zu sehr früher Stunde in Aderstedt: Wie erst jetzt bekannt wurde, sind am Donnerstag, 12. Februar, zahlreiche Polizeibeamte in dem Huy-Ortsteil vorgefahren. Allen voran die Profis des Spezialeinsatzkommandos (SEK).