Stendal. - Restaurants, Vintage, Physio, Wein, Videoproduktion und vieles mehr: Bei der „Pitch Night“ der Gründerzentrum BIC Altmark GmbH präsentieren sich Existenzgründer aus als allen möglichen Branchen. In der Katharinenkirche in Stendal werden 26 Unternehmen – größtenteils aus dem Landkreis Stendal – bei einer Kurzpräsentation drei Minuten im Rampenlicht stehen.

Die Idee für die Veranstaltung hatte Existenzgründerberater Michael Metzger. Angehende Unternehmer verschwinden nach der Gründerberatung im BIC meist von der Bildfläche. „Wie kann man den Gründern noch mal eine Bühne geben?“, hat sich Metzger gefragt. Bei der „Pitch Night“ soll das gelingen.

„Hier geht es darum, die Gründer vorzustellen. Unabhängig von der Branche.“ BIC-Geschäftsführerin Katja Bricke fügt hinzu: „Das macht ja auch Mut, wenn man sieht, wie sich andere selbstständig gemacht haben.“ Die Gründerszene im Kreis Stendal soll so weiter gestärkt werden.

Die „Pitch Night“ ist laut Michael Metzger keine Wirtschaftsmesse. Sie sei niedrigschwelliger. Während Unternehmer bei einer Messe viel Geld für ihre Präsentation in die Hand nehmen müssen, ist die „Pitch Night“ mehr eine Form des Speed-Datings mit „Event-Charakter“. Ganz nebenbei wird noch Party gemacht. Die Stendaler Band Tick2Loud begleitet die Veranstaltung am Freitag, 20. Februar, musikalisch. Für die gastronomische Versorgung sorgt Jens Flögel von „KartoffelTopp“, der selbst zu den Vortragenden gehört.

Katja Bricke und Michael Metzger sind von dem großen Zuspruch der Veranstaltung überrascht. Mit 170 Gästen ist die Katharinenkirche in Stendal fast komplett ausgebucht.

„Wir freuen uns auf einen abwechslungsreichen Abend“, sagt Michael Metzger. Katja Bricke kann jetzt schon sagen: „Wir werden das Format mit Sicherheit wiederholen.“ Einige Restkarten für die „Pitch Night“ am Freitagabend gibt es noch.

Die Veranstaltung beginnt 18 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Wer bei der „Pitch Night“ dabei sein möchte, kann sich per E-Mail: info@bic-altmark.de und Telefon 0155/61454019 beim Gründerzentrum melden.