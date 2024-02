Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zerbst - In Zerbst fehlen Hortplätze. Der Bedarf ist um ein Vielfaches höher als das Angebot – und das bereits seit mehreren Jahren. Mehrere Lösungen sind bisher an den Kosten gescheitert, sowohl der Umbau des Landkreisverwaltungsgebäudes am Fischmarkt als auch ein Neubau in der Jüdenstraße. Nun soll das Dachgeschoss in der Grundschule „An der Stadtmauer“ ausgebaut werden.