Grundschule „Vorfläming“ in Dobritz: Das steht bei der aufwendigen Sanierung an

Für die Verbesserung der Schulinfrastruktur stehen der Stadt Zerbst Fördermittel zur Verfügung. Die kommen in diesem Jahr zum Einsatz, um den Sanierungsstau an der Dobritzer Grundschule „Vorfläming“ zu beseitigen.

Die Dobritzer Grundschule „Vorfläming“ soll in den Sommerferien saniert werden.

Dobritz - Ein erheblicher Sanierungsstau ist an der Dobritzer Grundschule „Vorfläming“ zu verzeichnen. In diesem Sommer soll nun einiges in dem Objekt gemacht werden.