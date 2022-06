Güterglücker Glückskinder feiern Hütchenfest

Güterglück (pwi) - Ein Hütchenfest, wie es schon vor Jahren mal in der Güterglücker Kindertagesstätte „Glückskinder“ gefeiert wurde, hat Kita-Leiterin Susanne Thiele in diesem Jahr wieder aufleben lassen. Schon im Vorfeld wurden in den Gruppen Hütchen gebastelt, aber zum Festtag konnte alle Kinder auch ihre eigene Kopfbedeckung mitbringen. Und was es da alles zu bestaunen gab.