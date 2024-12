Positive nachricht trotz ärztemangel Hals-Nasen-Ohren-Arzt in Zerbst gesucht? Warum sich Patienten jetzt neu orientieren müssen

40 Jahre lang war Barbara Herms in Zerbst als Hals-Nasen-Ohren-Ärztin tätig. Nun gibt sie ihre Praxis auf. Was das für ihre Patienten bedeutet - und warum ihre Nachfolgerin über Umwege in Zerbst landete.