Alle 30.000 Lose der Pferdemarktlotterie sind aus der Trommel. Eine Zerbster Patchwork-Familie hat das große Los gezogen und gewinnt das Auto. Die Freude ist natürlich groß.

Zerbst - Nicht nur, dass es dieses Mal ziemlich schnell ging, dass sich der Gewinner des Hauptpreises gemeldet hat, der Skoda Fabia bleibt auch noch in Zerbst“, freut sich Bürgermeister Andreas Dittmann, als er am Donnerstag (7. August) am Autohaus Riehl in den Vormathen den Schlüssel im Beisein von Kulturamtsleiterin Gerit Berzau und Daniela Riehl vom gleichnamigen Autohaus übergeben hat.

Und nicht nur beim Rathauschef ist die Freude groß gewesen, auch die Patchwork-Familie – Sarah Wolgast-Borgsdorf, ihre Söhne Florian und Benjamin, ihr Mann Steve, dessen Sohn Finn (nicht auf dem Foto) und der gemeinsame Sohn Ole, der in den nächsten Tagen das Licht der Welt erblickt – konnten ihr Glück kaum fassen.

Hier am Rathaus hat die Familie die Lose gekauft. Foto: Stadt Zerbst/Anhalt

20 Lose: 18 Nieten, 10 Euro und ein neues Auto

„Insgesamt 20 Lose haben wir vor dem Rathaus gezogen, davon zwei Nummern. Eine davon sollte der Hauptpreis sein, wie wir aus der Volksstimme erfahren haben. Der zweite Gewinn sind 10 Euro, ein paar Liter für den Tank“, sagt sie lachend. Das Paar hat erst Mitte Juni geheiratet. Die beiden ziehen jedes Jahr, hatten auch immer schon mal einen Gewinn dabei, aber das ganz große Los haben sie in diesem Jahr erwischt und genau zur rechten Zeit, wie Andreas Dittmann feststellte.

„Wenn ich mir die Familiensituation anschaue, dann kommt der Hauptpreis sehr gelegen. Im Übrigen ist es immer ein wenig Bibbern: Bleibt das Auto stehen? Findet sich der Gewinner? Das hat in diesem Jahr mehr als gut geklappt – alle Lose verkauft und das Auto bleibt in Zerbst“, so Dittmann.

Die Sach- und Geldgewinne können vom 11. bis zum 22. August im Ratssaal des Zerbster Rathauses abegolt werden, und zwar Montag bis Freitag zwischen 16 und 18 Uhr, wie Gerit Berzau noch informiert hat.