Die herkömmlichen Wasserzähler haben im Versorgungsgebiet der Heidewasser GmbH ausgedient. Das betrifft auch den Zerbster Raum.

Heidewasser setzt jetzt auf digitale Trinkwasser-Zähler - was das konkret bedeutet

Die herkömmlichen Wasserzähler verschwinden nach und nach in der Zerbster Region.

Zerbst - Nach sechs Jahren läuft sie ab - die Eichfrist für Wasserzähler. Dann muss ein Austausch erfolgen. Wer nicht weiß, wie lange sein Zähler schon installiert ist, muss jetz nicht in Panik verfallen. Steht ein Wechsel an, informiert die Heidewasser GmbH ihre Kunden darüber. Diese finden in dem Fall einen entsprechenden Hinweis in ihrer Jahresverbrauchsabrechnung, die zu Beginn des Jahres verschickt wird.