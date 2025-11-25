Mit dem Label „Zerbster Kind“ bringt Stefan Wallwitz Mode mit Botschaft in die Region: Shirts, Hoodies und Caps zeigen stolz die Verbundenheit zur Heimat .

Heimat zum Anziehen: Mit „Zerbster Kind“ geht eine neue Modekollektion an den Start

Zerbst - Mode mit Botschaft - unter dem Label „Zerbster Kind“ gibt es ab sofort Shirts, Basecaps und mehr. Was es mit der neuen Kollektion auf sich hat, verriet ihr Urheber, der selbst eng mit der Stadt verbunden ist.