weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zerbst
    4. >

  4. Angebot für Lokalpatrioten: Heimat zum Anziehen: Mit „Zerbster Kind“ geht eine neue Modekollektion an den Start

Angebot für Lokalpatrioten Heimat zum Anziehen: Mit „Zerbster Kind“ geht eine neue Modekollektion an den Start

Mit dem Label „Zerbster Kind“ bringt Stefan Wallwitz Mode mit Botschaft in die Region: Shirts, Hoodies und Caps zeigen stolz die Verbundenheit zur Heimat .

Von Daniela Apel 25.11.2025, 15:45
Stefan Wallwitz bringt mit "Zerbster Kind" jetzt eine Modekollektion heraus.
Stefan Wallwitz bringt mit "Zerbster Kind" jetzt eine Modekollektion heraus. Foto: Daniela Apel

Zerbst - Mode mit Botschaft - unter dem Label „Zerbster Kind“ gibt es ab sofort Shirts, Basecaps und mehr. Was es mit der neuen Kollektion auf sich hat, verriet ihr Urheber, der selbst eng mit der Stadt verbunden ist.