In der Blumenwelt in Walternienburg kann man beim Pflücken jetzt im Strandkorb eine Pause machen, wie hier Heinrich's Geschäftsführer Marco Thiemann.

Walternienburg. - Entlang von Landstraßen sind sie zu finden, in Süddeutschland und an der Küste, vielleicht mehr als in unserer Region – Blumenfelder zum Selberpflücken. Oftmals gehören sie zu direktvermarktenden Betrieben, sind Blickfang und leiten gegebenenfalls zu einem Hofladen. Wie viele Selbstpflück-Blumenwiesen es im Land gibt, lässt sich nicht in Zahlen ausdrücken. Auf jeden Fall gibt es eine in der Einheitsgemeinde Stadt Zerbst – in Walternienburg.