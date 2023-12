Die Wassermassen der Nuthe stauen sich am Alten Teich in Zerbst. Das Hochwasser gefährdet mehrere Gebäude. Wasserwehr und Helfer versuchen am Boneschen Weg mit Sandsäcken, den Zufluss zu minimieren.

Hochwassergefahr an der Nuthe in Zerbst: Kameraden der Wasserwehr und der Bürgermeister am 1. Weihnachtstag beim Füllen von Sandsäcken.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zerbst - Ergiebige Regenfälle und Tauwetter in den Gebirgen haben in vielen Teilen Deutschlands zur erhöhten Gefahr von Hochwasser geführt, auch an Flüssen in Sachsen-Anhalts und nun auch an der Nuthe in Zerbst.