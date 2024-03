Die alte Eiche am Walternienburger Kreuzdamm wurde am Donnerstag gefällt.

Walternienburg. - Der Baum ist weg. Nur der Stumpen ist noch übrig an der Stelle, an der die große Eiche am Walternienburger Kreuzdamm stand. Der ortsbildprägende Baum musste weichen. Am letzten Tag des Februars rückte die Garten- und Landschaftsbau-Firma aus Stackelitz an. Von oben wurden Stück für Stück die Äste abgetragen. Am Ende fiel der breite Stamm. Während das Kleinholz abtransportiert wurde, bleibt das dicke Stammstück auf dem Gelände der Arche. Das ist eine Auflage vom Naturschutz.