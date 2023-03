Deetz - „Hier war richtig Action“, erzählen die Frauen vom Deetzer Schenkladenteam am Fabrikweg. Besucheransturm zur Saisoneröffnung. In der alten Fabrikhalle sieht es am ersten Tag gut sortiert und aufgeräumt aus. Drei Tage lang waren die ehrenamtlichen Helfer im Vorfeld in Gange, um alles zurecht zu machen. Da wurde aussortiert, kaputte Sachen entsorgt, sauber gemacht, einsortiert. Der Sperrmüll vorm Gebäude wartet noch auf Abholung. Außerdem sind einige Sachen als Spenden weiter gereicht worden. Nun kann das Geben und Nehmen im Raum der Geschenke beim Coyote Verein wieder voll durchstarten.

