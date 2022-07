Im Zerbster Francisceum überzeugt „Junge Kunst“ in enormer Vielfalt

Zum 28. Mal präsentiert die Zerbster Francisceumsstiftung „Junge Kunst in Anhalt“. Die eindrucksvolle Ausstellung ist ab sofort für Besucher geöffnet.

Ausdrucksstarke Werke erwarten die Besucher der Ausstellung "Junge Kunst in Anhalt" im Zerbster Francisceum.

Zerbst - Knallig-bunte Pop Art-Bilder zieren derzeit den Alumnatskorridor des Zerbster Gymnasiums. Die farbenfrohen Malereien entfalten eine regelrechte Sogwirkung und ziehen hinein in eine eindrucksvolle Ausstellung. Vielfältige Exponate spiegeln die „Junge Kunst in Anhalt“ wider, in die Besucher ab sofort eintauchen können.