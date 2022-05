Impfkampagne: Fast 40 Prozent der Anhalt-Bitterfelder sind geboostert

Zerbst - Die Zahl der Neuinfektionen und damit auch die Inzidenzen steigen weiter an. Der Blick auf das Impfgeschehen bleibt derweil ernüchternd, denn die Fortschritte bei den Impfungen im Landkreis halten sich eher in Grenzen – zumindest bei den Erst- und Zweitimpfungen. Das zeigen die Statistiken des RKI und des Landes-Sozialministeriums in Magdeburg.