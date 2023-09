In Polenzko stand ein Kuhstall in Flammen.

Polenzko - Die Ortsfeuerwehren der Stadt Zerbst kommen derzeit nicht zur Ruhe. Nach dem Großeinsatz beim Dachstuhlbrand einer Doppelhaushälfte in Badetz brannte nun in Polenzko ein Kuhstall lichterloh.

„Um 3.13 Uhr erfolgte die Alarmierung“, berichtete Denis Hofmann. Er leitete den Einsatz, der in der Nacht zu Mittwoch begann und sich bis weit in den gestrigen Tag hinein ziehen sollte. Wie der stellvertretende Stadtwehrleiter gegenüber der Volksstimme schilderte, stand der komplette Kuhstall in Flammen. Das Feuer fraß sich durch das Dach und ließ auch einen Großteil der Zwischendecke einstürzen.

Lichterloh brannte der Kuhstall in Polenzko. Foto: S. Fahle

Bis auf die Grundmauern brannte das Gebäude nieder, in dem sich beim Ausbruch des Feuers über 70 Rinder befanden. Knapp 60 Kühe konnten zunächst gerettet werden, wie Denis Hofmann erzählte. Einige Tiere hingegen waren in all der Aufregung weggelaufen und mussten erst wieder eingefangen werden, so der Einsatzleiter.

Kaum mehr als die Grundmauern blieben stehen. Foto: S. Fahle

Wie er berichtete, brannte ebenfalls ein Strohdiemen, der sich unmittelbar neben dem Stall befand. Auch diesen galt es zu löschen.

Insgesamt waren ungefähr 70 Kameraden bei dem Brand in Polenzko im Einsatz, informierte Denis Hofmann. Neben der Ortsfeuerwehr Dobritz/Mühro waren Kameraden aus Garitz/ Bornum und Mühlsdorf sowie Deetz /Badewitz und Zerbst zur Brandbekämpfung angerückt. Diese zog sich einschließlich der notwendigen Nachlöscharbeiten fast bis gestern Mittag hin. „Gegen 11 Uhr wurde der Einsatz beendet“, teilte Denis Hofmann mit.