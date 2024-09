Innovation in einer Zerbster Fahrschule: Fahren lernen mit dem Simulator

Zerbst. - „Anschnallen vergessen, direkt durchgefallen“, lacht Fahrlehrer Gerald Brandt, als ich meine ersten Meter im schwarzen Golf fahre. Glücklicherweise sitze ich nicht in einem echten Auto, sondern am Simulator der Fahrschule Spurtreue. Dieser ist der Innenausstattung eines Autos nachempfunden. Drei große Monitore, Lenkrad, Pedale, Sitz und Schaltknüppel sorgen dafür, dass das Gefühl eines Computerrennspiels à la „Need for Speed“ vermittelt wird und man sofort losfahren möchte. Das Anschnallen kann man dabei schon mal vergessen.