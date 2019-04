Die Besucher des diesjährigen Zerbster Spargelfestes am 4. und 5. Mai können nicht nur Singen, Schunkeln und Tanzen, sondern auch zum ersten Mal öffentliches und freies WLAN auf der Schlossfreiheit nutzen. Dies soll am 3. Mai zur Eröffnung der GfA freigeschaltet werden. Foto: Thomas Kirchner

Ab Anfang Mai wird in einigen öffentlichen Bereichen der Stadt Zerbst freies Internet zur Verfügung stehen.

Zerbst l Das Projekt der Stadt und der Stadtwerke wurde vor fast genau einem Jahr vorgestellt. Am 4. Mai vergangenen Jahres war Thomas Wünsch (SPD), Staatssekretär im Magdeburger Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, zu Gast in Zerbst. In der Tasche hatte Wünsch einen Förderbescheid in Höhe von 45.000 Euro.

„Das ist im Moment natürlich noch ein ungedeckter Scheck“, sagte Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) damals. Alles hänge davon ab, ob die Telekom es schaffe, ihre Zusage, den Breitbandausbau im Stadtgebiet bis zum Ende des Jahres abzuschließen, einzuhalten. Dittmann vor einem Jahr: „Wir können so viel Technik in der Stadt verschrauben, wie wir wollen, so lange kein leistungsfähiges Internet installiert ist. So lange ist es eben nur angeschraubte Technik, die nicht nutzbar ist.“

Ende 2018 ist es nichts geworden. Doch jetzt ist es endlich so weit. Der Startschuss fällt bei der Eröffnung der Gewerbefachausstellung (GfA) am 3. Mai auf der Schlossfreiheit. Hier soll der erste Hot Spot ans Netz gehen. „Am 3. Mai soll der erste Teil des öffentlichen WLAN-Angebotes auf der Schloßfreiheit und im Rathaus in Betrieb gehen. Zumindest die Stadtwerke und die von ihr beauftragten Unternehmen haben die Vorbereitungen dazu abgeschlossen“, freut sich Bürgermeister Andreas Dittmann.

Weitere Hot Spots geplant

Weitere Angebotsflächen werden unter anderem der Markt, die Stadtbibliothek, die Feuerwehr, das Museum, die Stadthalle und das Erlebnisfreibad sein. „Hier wird die Inbetriebnahme in den Monaten Mai und Juni realisiert“, so Dittmann. So sollen folgende Anschlussleistungen realisiert werden: 50 Mbit, vorerst maximal 100 Mbit, später 250 Mbit.

„Zerbst ist hier wieder einmal Vorreiter in Sachsen-Anhalt“, betonte Staatssekretär Wünsch vor einem Jahr. Zerbst war die erste Kommune, die einen solchen Förderantrag für öffentliches WLAN gestellt hat. Aber was ebenso erfreulich ist: Die Bearbeitung des Antrages vom Tag des Eingangs der kompletten Antragsunterlagen bis zum Versenden des positiven Bescheides habe damals nur drei Tage gedauert. Am 23. April 2018 sind die Unterlagen eingegangen und schon am 27. April 2018 ist der Bescheid erstellt worden.

In der heutigen Zeit sei es überaus wichtig und richtig den Bürgern, aber auch, was nicht zu unterschätzen sei, den Touristen und Besuchern der Stadt in vielen öffentlichen Bereichen ein offenes WLAN- Netz zur Verfügung zustellen.

Geschäfte können mitmachen

„Es kommt ja doch nicht so oft vor, dass innerhalb von nur drei Tagen ein Förderbescheid verschickt wird“, freute sich Stadtwerkegeschäftsführer Jürgen Konratt bei der Übergabe des Förderbescheids im Mai 2018. Im Übrigen können sich auch Café-Betreiber, Geschäfte oder Firmen – beispielsweise auf der Alten Brücke oder auf der Breite – an diesem Projekt beteiligen.

„Wenn Geschäftsinhaber ihren Kunden diesen Service bieten möchten, können sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen“, bietet der Stadtwerke-Geschäftsführer an. Das bringe zudem einen Vorteil: „Je mehr Geschäfte ihren Kunden diesen Service bieten, desto lückenloser wird das Netz in der Stadt sein“, so Konratt.

Zur Eröffnung der Gewerbefachausstellung und Inbetriebnahme des öffentlichen WLAN am 3. Mai wird auch Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) erwartet.