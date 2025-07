Nach einem Diebstahl wird Sven R.* in der Kaufland-Filiale in Zerbst ein Hausverbot erteilt. Das missachtet er. Was folgt, ist ein Polizeieinsatz, der schnell im Netz kursiert. Zwei Seiten einer Geschichte.

Zerbst. - Im Juni 2025 wurde ein Mann aus der Kaufland-Filiale in Zerbst verwiesen - wegen eines bestehenden Hausverbots. Was folgte war ein Polizeieinsatz, der heimlich mitgefilmt und in den sozialen Medien verbreitet wurde. Was sagt die Polizei zum Einsatz? Denn: Der Mann hat mit der Volksstimme gesprochen und erhebt schwere Vorwürfe.