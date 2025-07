Der Handelskonzern Kaufland hält an beiden Standorten in Staßfurt fest.

Kaufland hält an beiden Standorten fest

Das Kaufland-Zentrum in der Hecklinger Straße gibt es seit 1996. Daran wird sich auch nichts ändern.

Staßfurt - Seit der Eröffnung des zweiten Staßfurter Kaufland-Zentrums im ehemaligen Real-Markt in der Hohenerxlebener Straße in Staßfurt im Februar des vergangenen Jahres gibt es immer wieder Gerüchte, dass der langjährige Standort in der Hecklinger Straße 50 geschlossen wird.