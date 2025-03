Ronney. - Der Haushalt 2025 der Stadt Zerbst stand im Walternienburger Ortschaftsrat zur Diskussion. Investitionen sind in dem Dorf in diesem Jahr nicht zu erwarten. Die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses steht an, aber es gibt noch keine Planungsgrundlage. Im nächsten Jahr müsste allerdings schon gebaut werden. In Sachen Geld schaut man derzeit jedoch sorgenvoll nach Ronney. Für das Umweltzentrum hat sich eine größere finanzielle Lücke aufgetan. Der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann erläuterte die Hintergründe.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.