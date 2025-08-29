Übervolle Wartezimmer sind bei Kinderärzten auch in Zerbst keine Seltenheit. Nun können kleine kranke Patienten und Eltern aufatmen: Jetzt eröffnet eine neue Praxis.

Zerbst hat eine neue Kinderärztin: Medizinerin mit ungewöhnlicher Geschichte

Kinderärztin Alexandra Ernst (Mitte) eröffnet in Zerbst eine neue Praxis. Erster Sprechtag ist am 1. September. Ihr zur Seite stehen die medizinisch-technische Fachangestellte Jana Freier (l.) und Arzthelferin Inis Gräßler.

Zerbst - Bislang existierte in Zerbst lange Zeit nur eine einzige Kinderarztpraxis. Das ändert sich jetzt. Fortan behandelt Alexandra Ernst ebenfalls kleine kranke Patienten, nimmt Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen vor. Ihre persönliche Geschichte ist nicht alltäglich.