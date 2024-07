Kermen - Klein, fein und oho - die Dorfkirche in Kermen mausert sich zunehmend zu einem Prachtstück und Besuchermagneten. Als im Jahre 2006 das erste Mal nach langer Zeit wieder ein Gottesdienst in der unscheinbaren Kirche von Kermen stattfand, nahmen 66 Menschen daran teil, erinnerte sich Pfarrer Albrecht Lindemann. Am Sonnabend wurde die Zahl der Gottesdienstbesucher an Peter & Paul locker übertroffen. Einige von ihnen blieben aus Platzmangel vor der Tür.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.