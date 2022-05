Kita: Warum die Sanierung in Lindau ins Stocken geraten ist

Am Montag wurden die letzten Pflastersteine für die neue Parkfläche an der Lindauer Burg/Grundschule gesetzt.

Lindau - Die Sanierung der Lindauer Kindertagesstätte ist ins Stocken geraten. Das war eine der wichtigsten Nachrichten, die Lindaus Ortsbürgermeister Helmut Seidler den Ortschaftsräten auf der jüngsten Sitzung überbringen musste. Der Traum, Anfang 2023 in eine neue Heimstatt zu ziehen, dürfte geplatzt sein.

Noch besteht Hoffnung, dass Kita 2023 fertig wird

Es hake an verschiedenen Stellen, was der allgemeinen Situation auf dem Bau geschuldet sei. Es wäre schön, wenn die Kita Mitte 2023 fertig würde, so der Ortsbürgermeister.

Positiv derweil der Stand der Baumaßnahme an der Burg beziehungsweise Grundschule. Nach einem „leicht misslungenen Auftakt“, wie es Helmut Seidler beschrieb, sieht es jetzt so aus, dass vor dem Stadtfest alles fertig sein wird. „Die Baumaßnahme in Lindau geht gut voran“, bestätigte auch Anke Weidner, Projektbetreuerin in der Zerbster Stadtverwaltung. Der Gehweg, die Parktaschen und auch die Fahrgasse sind fertig gepflastert. Am Montag fügten die Männer von der Pfeiffer Pflasterbau GmbH aus Magdeburg die letzten Steine ein.

„Derzeit wird die Insel in der Wendeanlage angepasst", informierte Anke Weidner. Diese wird abgesenkt und mit Naturstein gepflastert, um die Überfahrbarkeit herzustellen. Für die Busse war die vorherige Wendeschleife recht eng geschnitten. Welches Pflaster für das Innenfeld vorgesehen ist, wollte Iven Eisfeld wissen. Schließlich habe man in Lindau noch zurückgelegtes Natursteinpflaster. Das zu nutzen, würde teurer, als mit neuem Natursteinpflaster zu arbeiten, erklärte Helmut Seidler. Das alte sei unregelmäßig gebrochen und müsste aufwendig angepasst werden.

Arbeiten rund um Lindauer Burg aufwendiger als erwartet

Dank einiger auf kurzem Weg ergriffener Maßnahmen konnte die Anfangssituation bei der Baumaßnahme entschärft werden. Seidler richtete seinen Dank an Peter Gottschalk, der bei der AgriCo einen Zwischenlagerplatz für die Mehrschuttmengen zur Verfügung gestellt hat. Zur Erinnerung: Unter der zu befestigenden Parkfläche kamen Ziegelfundamente und Bauschutt alter Bebauung zum Vorschein. Es musste mehr ausgehoben werden, als ursprünglich vorgesehen. Die festen Bestandteile des Aushubs kommen in die Brechanlage, kündigte der Ortsbürgermeister an. Das durchgesiebte Material werde aufbewahrt, um verteilt oder verbaut zu werden.

Helmut Seidler ließ es sich nicht nehmen, der Stadtverwaltung ein Lob auszusprechen, dass hier zeitnah eine Lösung für die entstandenen Mehrkosten gefunden wurde. Wenn auch für das Stadtfest am 11./12. Juni mit der befestigten Fläche die Voraussetzungen für das bunte Treiben an der Burg gegeben sein werden, steht immer noch die Neupflasterung der Zuwegung – Rampe – bis zum Zwingertor aus. Die war eigentlich in der Baumaßnahme enthalten, aber aufgrund der Mehrkosten in Frage gestellt. Hier seien noch einige Hausaufgaben zu machen, meinte Seidler. Auf jeden Fall geht es damit erst nach dem Stadtfest weiter, um die Vorbereitung und Durchführung nicht zu behindern.

Pflasterarbeiten rechtzeitig zum Stadtfest fertig

Das Stadtfest wirft seine Schatten voraus. Mehr als 120 Jahre Musiktradition von Fanfarenzug und Spielmannszug sollen gefeiert werden, wie schon vor zwei Jahren geplant, dazu kommen nun 115 Jahre Freiwillige Feuerwehr Lindau. Eine Reihe von Vorberatungen hat es bereits gegeben, informierte der Ortsbürgermeister. Das Gerüst steht: Los geht es an dem Sonnabend um 14 Uhr im Amphitheater. Vier Klangkörper spielen auf. Einlagen gibt es vom Lindauer Karnevalsverein. Im Burginnenhof wird ein Mittelalterlager aufgeschlagen. Die Grundschule will sich mit einem Lauf am Programm beteiligen. Die Kita sichert das Kinderschminken ab. In der Zeit von 17 bis 19 Uhr ist das Polizeimusikorchester Sachsen-Anhalt in kleiner Formation mit Solistin zu erleben. Ab 19 Uhr ist Disco. Ein kleines Feuerwerk soll um 23 Uhr die Krönung des Abends sein. Für den Sonntagmorgen ist ein Wecken durch den Fanfaren- und den Spielmannszug vorgesehen und ein Mittagsangebot an der Burg.

Ein paar Dinge wären noch zu lösen, so Seidler. Unter anderem ist der WC-Container ein hoher Kostenfaktor. Eine Liveband bei freiem Eintritt zu engagieren, hätte den Kostenrahmen weit überstiegen. Seidler regte an, das Stadtfest noch mit 1500 Euro aus dem Verfügungsfond der Ortschaft zu unterstützen.