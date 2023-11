Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zerbst - Einst waren Lachse und Forellen auch in der Nuthe zu Hause. Und die Aussichten, dass dies wieder so sein wird, stehen gar nicht so schlecht. Deshalb wurden am Mittwoch zum wiederholten Male 20.000 Junglachse in die Nuthe rund um Zerbst eingesetzt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Winzlinge, die aus Dänemark stammen, gerade einmal sechs Zentimeter lang.